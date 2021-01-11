سفارة ألمانيا بالقاهرة : نشكر مصر على كرم ضيافة وزير خارجيتنا هايكو ماس

جدة - نرمين السيد - أعربت سفارة ألمانيا بالقاهرة عن شكرها لكرم ضيافة مصر لوزير خارجيتها هايكو ماس، الذى بدأ زيارة للقاهرة مساء أمس الأحد لإجراء محادثات مع نظرائه المصرى والفرنسى والأردنى فى إطار الاجتماع الوزارى الرباعى المعنى بعملية السلام فى الشرق الأوسط.





وذكرت السفارة، فى بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "غادر وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، القاهرة مساء اليوم الاثنين بعد إجراء مباحثات مكثفة.. شكرا جزيلا لأم الدنيا مصر على كرم الضيافة". وأضافت أن ماس أجرى فى ختام زيارته للقاهرة مباحثات سياسية مع نظيره المصرى سامح شكرى، مشيرة إلى أن مصر وألمانيا تتمتعان بعلاقات قوية وتضطلعان فى الوقت الراهن بمسؤولية كبيرة واهتمام مشترك بالسلام والأمن فى المنطقة. جدير بالذكر أن وزراء خارجية مصر وألمانيا والأردن وفرنسا بحثوا اليوم سبل دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يلبى الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.

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