بالمعدول : تعرف على جنود وأبطال حرب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح فيكتور فى حلقة جديدة، من برنامجه "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، أن مصر قررت إصلاح المنظومة الصحية، واتخذت لخطوات جادة لذلك منذ ثورة 30 يونيو.
وأشار فيكتور إلى أن مصر، عملت على جانبين فى ملف المنظومة الصحية، وهما: المبادرات الرئاسية، سواء صحة المرأة أو حملة "100 مليون صحة"، أو "الأمراض السارية والمزمنة" و"فيروس سى"، ومبادرة "عنيك فى عنينا" وغيرها من المبادرات.
وتابع فيكتور، أن الجانب الآخر الذى عملت الدولة على إصلاحه، هو ملف التأمين الصحى، وأثناء ذلك جاءت جائحة كورونا، التى أثرت على كل دول العالم، ورأينا أنظمة صحية لدول متقدمة عانت منها كثيرا.
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