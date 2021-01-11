وفاة والد الفنان بيومي فؤاد

أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده اليوم الإثنين. وكتب فؤاد على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي والدي منذ قليل، نسألكم الدعاء". وفي سياق آخر، بدأ فؤاد تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" الذى يقوم ببطولته، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدى.

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