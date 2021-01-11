الانضباط تغرم عبد الحفيظ وطولان وهانى سعيد 50 ألف جنيه لانتقاد الحكام

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تغريم الثلاثي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وهاني سعيد المدير الرياضى لنادي بيراميدز، وحلمي طولان المدير الفني لإنبي، 50 ألف جنيه لانتقادهم قرارات الحكام.

وقررت اللجنة أيضًا، ايقاف مدرب إنبي لفريق 2006 عماد عزت حسانين 10 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بعدما اعتدى بالضرب والسب علي حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.

وجاءت مباريات الأهلي والزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى:

الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير باستاد حرس الحدود ، الزمالك والجونة 19 يناير .

الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير استاد السلام، أسوان والزمالك 23 يناير

الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي ، الزمالك والمقاصة 29 يناير

الاسبوع الحادي عشر .. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير

الاسبوع الثاني عشر .. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس

الاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير

الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير .. وادي دجلة والزمالك 1 مارس