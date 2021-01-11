علق أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك على إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب أمير مرتضى عبر استوري بحسابه بإنستجرام قائلا "إيجابي كورونا دعواتكم وخلوا بالكم". يذكر أن مصدرا مقربا من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك السابق كشف عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا. وأكد المصدر إصابة أمير مرتضى عقب ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها مؤخرا دون ظهور أعراض شديدة عليه. ويخضع أمير مرتضى للعزل المنزلي حاليا ويقوم بالمتابعة مع طبيبه الخاص ويتبع البروتوكول المتعارف عليه بوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية. وغادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.