وصول منتخبات البرتغال والدنمارك وأيسلندا إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد ..صور

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الإثنين، منتخبات الدنمارك وأيسلندا والبرتغال، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تنطلق الأربعاء حتي 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن منتخبي البرتغال وأيسلندا وصلا على متن رحلة مصر للطيران رقم 906 فيما وصل منتخب الدنمارك علي متن الرحلة رقم 760‪ القادمة من العاصمة كوبنهاجن، وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات الثلاثة، من خلال صالة 4 بالمطار الخاصة بالطيران الخاص والمخصصة لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأشارت المصادر ، إلى أنه تم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة ، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع ، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، للتأكد من خلوهم من أي عدوي.

وتابعت المصادر، أنه فور انتهاء إجراءاتهم تتولى سلطات المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة ، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.