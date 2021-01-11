تحذيرات من ألمانيا بشأن دخول مرحلة الخطر بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا أصبح من الأمور التي تثير فزع العالم حين ذكرها، لذا يحاول كلًا من رؤوساء دول العالم الحفاظ على مواطنيها في ظل تفشي سلالة جديدة تهدد البشرية وتستكمل الحلقة التي بدأها فيروس كورونا على مدار العام الماضي.

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أن بلادها قد تدخل مرحلة حرجة مع تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أوروبا.

فيروس كورونا في ألمانيا

وقالت ميركل في كلمة لها اليوم الإثنين، إن الأسابيع المقبلة ستكون الأشد تضررًا من الفيروس، مضيفة "هذه هي الموجة الثانية الخطرة للجائحة التي تمر بها بلادنا، مثل العديد من الدول الأوروبية، وربما ستكون الأسابيع التالية من فصل الشتاء أصعب مرحلة من الجائحة". الموجة الثانية من فيروس كورونا تجاوزت ألمانيا عدد 40 ألف حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا، وتتعرض حاليا لضربة قوية من الموجة الثانية.

كما استقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم، عند 89 مليونًا و731 ألفًا و765 إصابة، حتى مساء الأحد، وأسفر فيروس كورونا عن وفاة مليون و928 ألفا و335 شخصًا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تصدرت حصيلة الإصابات في العالم ثم تليها الهند والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.