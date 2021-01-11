عليا مستقبل وطن تجتمع لاختيار رئيس ووكيلي البرلمان

انطلق منذ قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، للتشاور بشأن الشخصيات التى سيتم الاستقرار عليها لدعمها فى انتخابات هيئة مكتب المجلس، وهيئات مكاتب لجانه النوعية؛ بالإضافة لعدة موضوعات أخرى متعلقة بالأداء البرلماني، والحزبى داخل المجلس.

الجلسة الافتتاحية

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا،لبدء الفصل التشريعى الثاني.

ويترأس الجلسة الافتتاحية النائبة، فريدة الشوباشى، أكبر الأعضاء سنًا، بمعاونة أصغر الأعضاء سنًا النائب، أبانوب عزت، وتستهل الجلسة بتلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 5، والذى ينص على دعوة مجلس النواب المصرى للانعقاد، ويتلوه قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات بدءًا من الانتخابات، وحتى النتائج فى كل مرحلة، ثم يلي ذلك أداء اليمين، من قبل رئيس الجلسة، ثم النواب الباقيين.