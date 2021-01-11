البيئة تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة يومى الأربعاء والخميس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة البيئة، إن من المتوقع نشاط الرياح على غرب البلاد، يومى الأربعاء والخميس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية، تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، والإعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن. ونصحت الوزارة، المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة. وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.

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