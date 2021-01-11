وزيرة الصحة: تراجع الإصابات لا يعنى تجاوز مصر لذروة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر مصنفة من أقل دول العالم فى وفيات فيروس كورونا، مؤكدة تراجع الإصابات خلال الأيام العشر الأخيرة مقارنة بآخر أسبوع من ديسمبر.





وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن تراجع عدد الإصابات بنسبة 12% وارتفاع الشفاء بنسبة 5% لا يعنى تجاوز مصر لذروة فيروس كورونا. ودعت وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس.

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