بدء اجتماع الهيئة العليا لمستقبل وطن لبحث الأداء الحزبى بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - ويبحث الاجتماع، الأداء الحزبى خلال الدورة البرلمانية الحالية، والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية. وتعقد غدا الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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