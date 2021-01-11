الرجاء المغربي يصعق الإسماعيلي بهدف ثان من رأسية قاتلة لـ مالانجو

سجل بين مالانجو، لاعب الرجاء المغربي، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الإسماعيلى من ضربة رأس قاتلة فى الدقيقة 66، من عمر المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب مراكش الدولي فى إياب نصف النهائي للبطولة العربية التى تحمل اسم كأس محمد السادس وانتهت موقعة الذهاب بفوز الدراويش بهدف نظيف.

وضم تشكيل الإسماعيلي كالتالى: محمد صبحى – محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى - رضوان شريفى – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – أحمد مدبولى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف.

وجاء تشكيل الرجاء على النحو الآتي:حراسة المرمى: انس الزنيتي،خط الدفاع: عبد الإله مذكور ، سند الورفلي ، مروان الهدهودي ، عبد الجليل جبيرة،خط الوسط: عمر العرجون ، محمد زريدة ، ذكريا الوردي،خط الهجوم: محسن متولي، نوح السعداوي ، سفيان رحيمي.

وشهد الاستاد الكبير فى مراكش عملية تعقيم الملعب وغرف خلع ملابس اللاعبين والحكام والممرات، ظهر اليوم، الاثنين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، المستجد.