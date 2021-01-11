الرجاء يقصي الإسماعيلي من البطولة العربية ويتأهل للنهائي

ودع الإسماعيلى البطولة العربية بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مراكش الدولي، فى إياب نصف النهائي للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس وانتهت موقعة الذهاب بفوز الدراويش بهدف نظيف وافتتح التسجيل للرجاء محسن متولى ثم أضاف البديل بين مالانجو الهدف الثانى قبل أن يقضى محمود بن حليب على آمال الإسماعيلى بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

تبادل فريقا الإسماعيلى والرجاء الهجمات في الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية تذكر على المرميين، وانحصرت معظم الالتحامات في منطقة وسط الملعب، ولم يستطع لاعبو الفريقين فك شفرة الأهداف، وحاول الفريق المغربي استغلال الجبهة اليمنى بقيادة عبد الإله مذكور، ولكن كلها باءت بالفشل وسط التكتلات الدفاعية والتحفظات من قبل اللاعبين، حتى انتهى الشوط بالتعادل السلبي.

سيطر الرجاء المغربي على مجريات الشوط الثانى خصوصا بعد نزول بين مالانجو الذى قلب موازين المباراة ورجح كافة الفريق المغربي في الوقت الذى اكتفى فيه الإسماعيلى بالتدخل لإفساد سيل الهجمات حتى انتهى اللقاء بخسارة الدراويش بثلاية وتوديه البطولة. وضم تشكيل الإسماعيلي كالتالى: محمد صبحى – محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى - رضوان شريفى – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – أحمد مدبولى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف.

وجاء تشكيل الرجاء على النحو الآتي:حراسة المرمى: انس الزنيتي،خط الدفاع: عبد الإله مذكور، سند الورفلي، مروان الهدهودي، عبد الجليل جبيرة،خط الوسط: عمر العرجون، محمد زريدة، ذكريا الوردي،خط الهجوم: محسن متولي، نوح السعداوي، سفيان رحيمي.

وشهد الاستاد الكبير فى مراكش عملية تعقيم الملعب وغرف خلع ملابس اللاعبين والحكام والممرات، ظهر اليوم، الاثنين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، المستجد.