مصر الحديثة يعقد اجتماعًا بحضور نوابه لوضع الأجندة التشريعية.. صور

عقد حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، بحضور جميع نوابه اجتماعا هاما ،مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة لبحث عدة أمور خاصة بعمل الحزب خلال الفترة المقبلة.

مصر الحديثة يناقش أمور تنظيمية داخل الحزب

ناقش الاجتماع عدد من الأمور التنظيمية، داخل الحزب والمرحلة المقبلة في ضوء انطلاق أعمال مجلس النواب والتي تبدأ غدا الثلاثاء.

ووجه رئيس الحزب، وليد دعبس، حديثه بأعضاء الحزب، موضحا أننى على يقين تام بأن الحزب سوف يكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة، من خلال عملكم تحت قبة المجلس.

وأضاف دعبس، رئيس حزب مصر الحديثه:" إنه وفقًا للأمور والتطلعات التي تحدث على الساحة السياسية، والتى تشير إلى تعظيم دور الأحزاب فى العمل السياسي والتشريعي، مما يتطلب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل انتشار الحزب فى كافة انحاء الجمهورية، على كافة المستويات سواء التشريعى والتنظيمى والاعلامى.

اختيار النائبة ألفت كامل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب

وخلال الاجتماع أعلن دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عن قرار الحزب باختيار النائبة دكتورة ألفت كامل رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.