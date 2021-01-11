مصر الحديثة يعقد اجتماعًا بحضور نوابه لوضع الأجندة التشريعية.. صور

حزب مصر الحديثة
عقد حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، بحضور جميع نوابه اجتماعا هاما ،مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة لبحث عدة أمور خاصة بعمل الحزب خلال الفترة المقبلة.
مصر الحديثة يناقش أمور تنظيمية داخل الحزب
ناقش الاجتماع عدد من الأمور التنظيمية، داخل الحزب والمرحلة المقبلة في ضوء انطلاق أعمال مجلس النواب والتي تبدأ غدا الثلاثاء.
ووجه رئيس الحزب، وليد دعبس، حديثه بأعضاء الحزب، موضحا أننى على يقين تام بأن الحزب سوف يكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة، من خلال عملكم تحت قبة المجلس.
وأضاف دعبس، رئيس حزب مصر الحديثه:" إنه وفقًا للأمور والتطلعات التي تحدث على الساحة السياسية، والتى تشير إلى تعظيم دور الأحزاب فى العمل السياسي والتشريعي، مما يتطلب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل انتشار الحزب فى كافة انحاء الجمهورية، على كافة المستويات سواء التشريعى والتنظيمى والاعلامى.
اختيار النائبة ألفت كامل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب
وخلال الاجتماع أعلن دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عن قرار الحزب باختيار النائبة دكتورة ألفت كامل رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.
وتابع دعبس ان حزب مصر الحديثة سوف يكون له دور واضح الفترة المقبلة ، خاصة ان سوف يفتتح مقرا جديدا له بالتجمع الخامس مجهز بأحدث وسائل التكنولوجية لتوفير كافة الأجواء لأعضاء الحزب لتنفادي في عملهم وتقدم افضل اداء تحت قبتي مجلس النواب والشيوخ .
وأشار دعبس، إلى أن الحزب يرتكز خلال عمله فى التواجد داخل ١٧ محافظة، على مستوى الجمهورية، مشيرا بأننا لدينا ٢١ مقر بتلك المحافظات.
وعلى صعيد التنسيق مع الأحزاب الأخرى في العمل البرلماني، أكد رئيس حزب مصر الحديثة أن يوجد تعاون مع حزب مستقبل وطن في بعض الامور الخاصة داخل مجلس النواب.
وثمن دعبس، رئيس الحزب، الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء الحزب في مختلف انحاء الجمهورية ، مؤكدا ان الحزب انتهي بشكل كبير من تشكيل كافة تشكيلاته .
وأوضح رئيس حزب مصر الحديثة، وليد دعبس، أن الحزب يعتمد على لجان معينة يتم العمل عليها داخل الحزب وهي المرأة، الشباب، التعليم، الصحة.
وفى ختام كلمته وجه دعبس، الشكر الكامل لكافة الأعضاء والنواب علي ما يبذلونه من اجل السعي في الارتقاء بحزب مصر الحديثة.
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