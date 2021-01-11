فيديو.. وزيرة الصحة: نظام مميكن يتابع أرصدة واحتياجات الأكسجين كل 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك نظام مميكن يتابع أرصدة واحتياجات الأكسجين فى المستشفيات منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن بيانات البرنامج يتم تحديثها كل 6 ساعات.





وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء الإثنين: "بفضل النظام المميكن، يمكننا تحويل المرضى إلى المستشفيات التى تستقبل المصابين، حيث يبين البرنامج أرصدة المستشفيات من الطاقة الاستيعابية للأسرة فى المستشفيات بوجه عام وأسرة الرعاية المركزة، بالإضافة إلى احتياطات وأرصدة الأكسجين ليس فقط عبر التنكات لكن يشمل رصد الأنابيب أيضًا، بالإضافة لمعدل الاستهلاك اليومى".

وعن سبب أزمة الأكسجين الأخيرة قالت: "برتوكولات العلاج المحدثة تقضى بوضع جميع حالات الإصابات بفيروس كورونا على جهاز الأكسجين سواء الحالات المنومة فى المستشفيات البسيطة أو المتوسطة أو تلك التى تدخل إلى الرعاية المركزة، وهو ما أسهم بشكل كبير فى تحسين النتائج ونسب الشفاء ومدة الإقامة فى المستشفى".

وتابعت: "ليس هذا السبب فقط لكن ظهرت تحديات على المستوى المحلى، بالإضافة لضغط الاستهلاك العالمى للأكسجين، وارتفاع أعداد الإصابات فى الأسبوع الثالث من ديسمبر، مما ضاعف الاستهلاك 4 أضعاف على الأقل، وتوسعنا فى التعاون فى الإنتاج، فقمنا بافتتاح مصنع بشارى للحديد والصلب وتم استئناف الإنتاج، وأصبح ينتج نحو 200 طن يوميًا، وهو ما لا يقل عن 40% من الاحتياج اليومى، فضلًا عن المخزون من حديد عز حيث استطعنا العمل مع الشركات القومية والخاصة".