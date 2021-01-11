هالة زايد: بدء التطعيم بلقاح كورونا فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الإثنين: "أول الشهر المقبل سيتم البدء فى التطعيم ضد كورونا، وستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن ومن ثم ستجرى إتاحة اللقاح للقطاع الصناعى بالدولة".
وأوضحت أن هناك تعددا فى مصادر لقاح كورونا، وأنه تم التسجيل فى اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات بشأنه، متابعة: "هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر، وسيتيح لنا تحالف جافى التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة".
وأشارت إلى أن شحنة اللقاح الصينى ستتضمن 500 ألف جرعة، على أن يبدأ التدفق آخر الشهر الحالى.
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