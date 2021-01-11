صور .. تحصيل 44 ألف جنيه غرامات لمخالفى إجراءات كورونا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أسفرت الحملات التى شنتها أحياء محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين؛ لضبط مخالفى إجراءات مواجهة فيروس كورونا، عن تحصيل غرامات مالية قدرها 44 ألف جنيه، من المواطنين والمحلات المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بنطاق أحياء أول وثان المنتزه.





واستهدفت الحملات التأكد من ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى والمحال التجارية. وجرى خلال الحملات تحرير 9 غرامات فورية فى منطقة مينا البصل بنطاق حى غرب، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة كما جرى غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما جرى غلق وتشميع 5 محال للألعاب الإلكترونية بشارع الطيار محمود شكرى بمنطقة سموحة، وتغريم 3 مقاهى فوريًا لمخالفة تلك الإجراءات.

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