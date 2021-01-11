أخبار مصرية

صور .. تحصيل 44 ألف جنيه غرامات لمخالفى إجراءات كورونا بالإسكندرية

0 نشر
الإسكندرية - هشام وليد 2021-01-11 21:11 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

جدة - نرمين السيد - أسفرت الحملات التى شنتها أحياء محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين؛ لضبط مخالفى إجراءات مواجهة فيروس كورونا، عن تحصيل غرامات مالية قدرها 44 ألف جنيه، من المواطنين والمحلات المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بنطاق أحياء أول وثان المنتزه.

واستهدفت الحملات التأكد من ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى والمحال التجارية.

8fec5036ea.jpg

وجرى خلال الحملات تحرير 9 غرامات فورية فى منطقة مينا البصل بنطاق حى غرب، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة كما جرى غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

505bc8c22b.jpg

872baa7a26.jpg

كما جرى غلق وتشميع 5 محال للألعاب الإلكترونية بشارع الطيار محمود شكرى بمنطقة سموحة، وتغريم 3 مقاهى فوريًا لمخالفة تلك الإجراءات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. تحصيل 44 ألف جنيه غرامات لمخالفى إجراءات كورونا بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا