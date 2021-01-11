سب وقذف وطعن في الأعراض.. ريهام سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد سيد علي

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد بشكوي رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن بقناة الحدث اليوم.

وحصل دوت الخليج على نص الشكوى وجاء كالآتى: "فوجئت بسيد علي يخرج في برنامجه علي شاشة الحدث اليوم ويوجه عبارات تعد سب وقذف وطعن في الأعراض وتهديد ووعيد للشاكية وتضمنت الشكوى تناول الحياة الشخصية لـ ريهام سعيد".

وأضافت فى شكواها، أن الإعلامى ادعي أنها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام لأنه كان مسئولا بالجريدة وأرفقت cd مدمجة تؤكد صحة كلامها، بالإضافة إلي العديد من المخالفات والعبارات فى حلقات سابقة ولاحقة ودأب فيها علي توجيه الإهانات المستمرة ومنها مثلا آخر فيديو مرفق مع الشكوى قال نصًا إن هناك بنتا اسمها ريهام سعيد يعد إهانة لشخصي وقرر أنه يعرف الكثير من الأسرار عنها لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية.

واختتمت ريهام سعيد شكواها، قائلة: "إن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والمادة 171 والمواد 179و181و182و303و306 و307 من قانون العقوبات"، بالإضافة إلى أن هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.