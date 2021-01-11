انت الان تتابع تفاصيل خبر الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 عبر موقع billing.te.eg والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث كثيرا من مستخدمي التليفون الأرضي التابع للشركة المصرية للإتصالات we، عن الخطوات المتبعة في الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير، فإنه من المقرر في هذه الأيام أن يتم إصدار فاتورة شهر يناير للعام الجديد 2021، وسهلت الشركة المصرية للإتصالات لأكثر من 6 مليون مشترك الإستعلام عن الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للإتصالات، ونستعرض الآن خطوات الإستعلام عن فاتورة شهر يناير إلكترونيًا.

خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

تتيح الشركة المصرية للإتصالات للعملاء إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال علي الرقم 111، واتباع الخطوات حتي معرفة قيمة الفاتورة، أو بشكل الكتروني من خلال إتباع هذه الخطوات:

التوجه الي موقع شركة المصرية للإتصالات الإلكتروني.

اختيار الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

اختيار الإستعلام عن الفاتورة برقم التليفون.

كتابك الكود الخاص بالمحافظة التابع لها العميل.

كتابة رقم الهاتف بشكل صحيح.

الضغط علي اظهار الفاتورة.

تظهر فاتورة التليفون الأرضي بشكل مجمل، وليس هناك امكانية لمعرفة تفاصيل المكالمات وأسعارها.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

يحرص الكثير من مستخدمي التليفون الأرضي بإتمام عملية سداد الفاتورة قبل إنتهاء المدة الخاصة بالسماح، وذلك بسبب إرتباط التليفون الأرضي بخدمة الإنترنت المقدمة من الشركة، وأكدت الشركة أنه يمكن البدء في سداد فاتورة شهر يناير بدايةً من يوم 15 يناير، من خلال فروع we المختلفة، أو من خلال خدمة فوري.