انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تصريحات لصاحب مطعم كبدة أولاد الفلاح بالإسكندرية بعد تشميع المطعم ويرد على مزاعم بيع كبدة الحمير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كان مطعم كبدة الفلاح أشهر مطاعم الإسكندرية هو حديث السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد إصدار قرار بإغلاقه وتشميعه، وترويج البعض أنه المحل يبيع كبدة حمير، بالرغم من نفي تلك الشائعات جملةً وتفصيلاً، وأن السبب الحقيقي وراء الغلق هو الزحام الشديد ومخالفة الإجراءات الإحترازية.

أول تصريحات لصاحب مطعم كبدة الفلاح بالإسكندرية

وخلال لقاء لليوم السابع مع صاحب مطعم كبدة أولاد الفلاح، أكد أن السبب وراء الغلق هو عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وأكد أن إدارة المطعم أهملت في هذه الإجراءات، مؤكداً أن المحل يدخله الآلاف يومياً، وأضاف أنه حينما تأتي أسرة 5 أو 6 أفراد للمطعم نحرج من التفريق بينهم، وأقر أنه قصر ونال جزاءه.

وعن شائعات بيع كبدة الحمير، قال صاحب مطعم كبدة الفلادح مع المذيعة ندا حجازي، أن منافسيه ومن أخذوا إسمه هم من أطلقوا هذه الشائعات، مؤكداً على مقاضاة كل من يفتح مطعم بإسم الفلاح، وأشار إلى ندرة كبدة الحمير مؤكداً أنها غير موجودة “ومحدش لاقيه”، وأشار إلى أنه سيدفع 2000 جنيه لمن يأتيه بكيلو كبدة حمير.

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وأشار إلى أن مطعم كبدة أولاد الفلاح لا يوجد له أي فروع إلا في الإسكندرية، وأضاف الحاج وحيد صاحب الفلاح، أن الشائعات التي يواجهها هي من أعداء النجاح وممن يحملون إسمه زوراً بالرغم من أنه ليس له أي فروع أخرى خارج الإسكندرية.