المصرى الديمقراطي الاجتماعى يكشف عن موقفه للترشح على منصب رئيس البرلمان واللجان النوعية

اجتمعت اليوم الهيئة البرلمانية المشتركة لنواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي الشيوخ والنواب ، بالمقر الرئيسي للحزب .

وقد ناقش الاجتماع التحضيرات للجلسة الافتتاحية واتخذ قرار بعدم ترشح أي من نواب الحزب على منصب رئيس المجلس أو وكيليه، والاتفاق على التصويت للرئيس ووكيليه بعد معرفة المرشحين.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

واكد النائب محمود سامى عضو مجلس الشيوخ ، فى تصريح ل "دوت الخليج "ان أعضاء الهيئة البرلمانية اتفقت على أن يكون الترشح لعضوية اللجان كالآتي:

النائبة/ سميرة الجزار – لجنة الخطة والموازنة

النائبة / مها عبد الناصر - لجنة الاتصالات

النائبة/ ريهام عبد النبي – لجنة التنمية المحلية

النائبة/ سناء السعيد – لجنة القوى العاملة

النائب/ فريدي البياضي – لجنة الدفاع والأمن القومي

النائب/ إيهاب منصور – لجنة الإسكان ، أو لجنة العلاقات الافريقية

النائبة / أميرة صابرقنديل – لجنة العلاقات الخارجية

عليا مستقبل وطن تجتمع لاختيار رئيس ووكيلي البرلمان

النائب/ محمود سامي الإمام – لجنة الشؤون الاقتصادية

النائب/ محمد طه عليوة – اللجنة الدستورية والتشريعية

النائب/ حنا جريس – لجنة حقوق الانسان.