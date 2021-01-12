قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك تعددا فى مصادر لقاح كورونا، مضيفة أنه تم تسجيل فى اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن التعاقد متعدد مع تحالف "جافى"، مضيفا: هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر، وسيتيح لنا تحالف "جافى" التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة.
وتابعت أن شحنة اللقاح الصينى ستتضمن 500 ألف جرعة، على أن يبدأ التدفق آخر الشهر الحالى من اللقاح، متابعة : "أول الشهر القادم سيتم البدء فى تلقيح الأولى ضد كورونا، وستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن ومن ثم ستجرى إتاحة اللقاح للقطاع الصناعى بالدولة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: بدء التطعيم ضد كورونا فى فبراير والأولوية للأطباء وكبار السن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.