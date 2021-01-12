انت الان تتابع تفاصيل خبر قرض الأعمال الحرة للصيادلة والأطباء والمهندسين في 3 بنوك .. يصل إلى مليون جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسعى أصحاب المهن الحرة ولا سيما في المجال الطبي والهندسي إلى الحصول على قرض لتوسيع مشروعاتهم القائمة، وهناك العديد من البنوك التي تتنافس على كسب تلك الشرائح من العملاء، وذلك بتقديم قرض كبير ولمدة طويلة وفوائد تنافسية، إلا أن البنوك وضعت شروطًا للحصول على هذا القرض، ونوضح من خلال موقع مصر فايف تفاصيل قرض الأعمال الحرة الذي يقدم للمهندسين والأطباء والصيادلة .

قرض الأعمال الحرة للصيادلة والأطباء والمهندسين

تقدم أكبر 3 بنوك في مصر قرضا شخصيا للمهندسين والأطباء والصيادلة تحت اسم قرض الأعمال الحرة ، ولم تقتصر الخدمة على تلك البنوك فقط، إلا ان بعض البنوك الخاصة الأخرى العاملة في مصر تنافسها على المنتج الخدمي، ونظرًأ لمخاطر تقديم القرض، فقد أرتفعت فائدته بنسبة تتراوح بين 3 و 5% بالمقارنة بفائدة قرض الموظفين .

شروط الحصول على قرض الأعمال الحرة

صورة من السجل التجاري .

صورة البطاقة الضريبة للصيدلية أو العيادة أو المكتب .

صورة من عقد مقر العمل .

صورة من الرقم القومي على أن يكون ساريًا .

إيصال مرافق حديث .

قرض البنك الأهلي

قيمة القرض تتراوح بين 25 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى، ويرتفع لمليون جنيه للأطباء فقط.

نسبة الفائدة تصل إلى 19.5% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

تحمل مصاريف إدارية بنسبة 2% من إجمالي قيمة القرض.

لا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف جنيه شهريا.

لا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا .

بنك مصر

يتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه .

نسبة الفائدة تصل إلى 19.5% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

تحمل مصاريف إدارية بنسبة 3% من إجمالي قيمة القرض.

لا يقل الدخل الشهري عن 2000 جنيه شهريا.

لا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا .

بنك القاهرة

يتراوح قيمة القرض بين 25 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه .

نسبة الفائدة تصل إلى 22.5% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

تحمل مصاريف إدارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

يتباين الدخل الشهري حسب نوع المهنة وقرار مدير الفرع.

لا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا .

قرض الأعمال الحرة لرجال الأعمال

يقدم بنك التعمير والإسكان المصري قرضًا لمساعد رجال الأعمال على المنافسة في السوق واقناص الفرص التي تظهر بشكل طارئ، حيث يقدم برامج تنافسية لأصحاب الأعمال بكافة أنواعها فضلًا عن قرض أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والمحاسبين القانونيين وأصحاب الصيدليات، ويصل قرض رجال الأعمال غلى مليون جنيه وتصل مدة السداد إلى 5 سنوات، وبفائدة تنافسية، وتأمين على الحياة وجانًا طوال مدة القرض، بشرط توفر بعض المستندات التي من أهمها وجود سجل تجاري ومشروع قائم .

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