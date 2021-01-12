انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرة الصحة تكشف عن موعد التطعيم ضد كورونا للمصرين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في تصريحات تليفزيونية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن موعد بدء التطعيم ضد كورونا، والفئات الأولى المستهدف تطعيمها بلقاح فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت زايد أنه من المتوقع أن يتم البدء في تطعيم المصرين ضد كورونا بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، وأشارت الوزيرة إلي أن الفئات التي لها الأولية في الحصول علي اللقاح وهي الفرق الطبية، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، ثم العاملين في القطاع الصناعي بالدولة.

وقالت زايد أن لقاح سينوفار الصيني قد حصل علي موافقة هيئة الدواء المصرية، موضحة أننا في انتظار وصول الدفعة الثانية من اللقاح للبدء في التطعيم ضد كورونا.

موقع وأماكن التطعيم ضد كورونا

وبالنسبة لموقع التطعيم ضد كورونا أشارت “زايد”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، إلى أنه تم الانتهاء من تصميم تنفيذ الموقع الإليكتروني الخاص بمنظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد للراغبين في الحصول على اللقاح، فضلًا على أنه يتم تجهيز الأماكن التي سيتم إعطاء التطعيمات للمصريين فيها في الـ 27 محافظة.

أسماء مراكز لقاح فيروس كورونا في مصر

وأوضحت أن هناك تعدداً في مصادر لقاح «كورونا» وأن مصر متعاقدة مع مؤسسة جافي للحصول علي اللحقات قائلة «هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر».

كما أضافت زايد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليمات بأن يكون صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلي للقاحات في مصر.