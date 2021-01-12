نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يشهد بروفة افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، ستاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد والتي تنطلق يوم 13 يناير.

واطمئن "صبحي" على آخر المستجدات والاستعدادات لحفل الافتتاح، وكذلك بدء عملية تفعيل الفقاعة داخل الصالات التي تستضيف البطولة، مشددًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل على إنجاح البطولة، والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية، مضيفًا أن البطولة تقام في ظروف استثنائية على العالم أجمع في ظل جائحة كورونا.

وعلي جانب آخر شهد صبحي جانب من بروفة حفل الافتتاح المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما تابع عملية التعقيم التي تتم للصالات التي ستقام بها البطولة من جانب القوات المسلحة المصرية.