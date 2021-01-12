شاهد.. وزيرة الهجرة : أنقذنا المصريين العالقين بالإمارات من الاستقطاب

جدة - نرمين السيد - وقالت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الأمر ليس أزمة عالقين بقدر ما يخص فئة من المواطنين من السهل جدًا استقطابهم تجاه أفكار ضد الدولة بذريعة التخلى عنهم وعدم مساعدتهم فى أزمتهم.

وأضافت أن الوزارة رغم محدودية إمكاناتها المادية، عملت بقدر المستطاع على توفير ما يلزم لمساعدة العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة على تكاليف الإقامة، بالتعاون مع عدة جهات مثل بنك مصر ومؤسسة مصر الخير، مشيرة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج كان لها دور كبير فى هذا الموقف.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مجموعة كبيرة من المصريين العالقين بالإمارات سافرت الكويت بعد فتح منذ فتح مجالها الجوى يوم 2 يناير، لافتة إلى أنه تبقى مجموع بسيطة منهم سوف تسافر الكويت يومى 14 و15 يناير، ليتم إسدال الستار على تلك الأزمة برمّتها.