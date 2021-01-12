محافظة الجيزة : غلق وقطع المرافق عن مطاعم مخالفة بالطالبية

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات وتعديات لمحل حلويات بشارع الأهرام وتوجية إنذار بعدم تكرار المخالفة لتجنب الغلق، كما تم غلق مطعم وكافية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة.
وفى السياق ذاته، شنت أجهزة المحافظة عدة حملات اليوم لازالة ورفع الأكشاك المقامة بالمخالفة والتندات المتعدية على الطريق العام بمنطقة كوبرى العسيلى بالمعتمدية وسوق كرداسة.
من جهة أخرى، قامت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع العمدة بحى بولاق الدكرور، ووجهت بتذليل كافة المعوقات والإسراع من الانتهاء من المشروع حتى تتحقق الاستفادة القصوى للمواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلات الصرف الصحى وخفض الضغط على الشبكة الحالية.
كما تفقدت نائب المحافظ المرحلة الأخيرة من مساكن عشش السودان بحى الدقى، وتابعت عمل شركات المرافق لسرعة الانتهاء من المشروع.
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