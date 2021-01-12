عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات العامة للائتمان والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبحث معهم تفعيل دورهم في خدمة المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات ذات المواصفات القياسية والمشاركة في منظومة تحديث الري وتطوير مراكز تجميع الالبان.
وأكد القصير على أهمية دور التعاونيات في نجاح منظومة الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وأيضا توفير السلع الزراعية من خلال مشروعاتهم الإنتاجية.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الري الحديث.
فضلا عن ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قومى لتنمية المراعى فى مصر، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى ، وبحضور ممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية وبعض الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث، حيث تم بحث تنمية المراعى والوديان، لافتا الى انها تأتي ولأول مرة ضمن اهتمامات الحكومة لتحقيق اقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يبحث تفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.