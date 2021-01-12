وزير الزراعة يبحث تفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات العامة للائتمان والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبحث معهم تفعيل دورهم في خدمة المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات ذات المواصفات القياسية والمشاركة في منظومة تحديث الري وتطوير مراكز تجميع الالبان.

وأكد القصير على أهمية دور التعاونيات في نجاح منظومة الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وأيضا توفير السلع الزراعية من خلال مشروعاتهم الإنتاجية.