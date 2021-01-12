نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدان الساعة يتزين بتميمة كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تزيين ميدان الساعة بمدينة نصر بتميمة كأس العالم لكرة اليد ضمن فاعليات كأس العالم لكرة اليد.
تستعد محافظة القاهرة، لفاعليات كأس العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، ستاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد والتي تنطلق يوم 13 يناير.
واطمئن "صبحي" على آخر المستجدات والاستعدادات لحفل الافتتاح، وكذلك بدء عملية تفعيل الفقاعة داخل الصالات التي تستضيف البطولة، مشددًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل على إنجاح البطولة، والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية، مضيفًا أن البطولة تقام في ظروف استثنائية على العالم أجمع في ظل جائحة كورونا.