الأوقاف تنفى منح تصريح خطابة لـ عبد الآخر حماد : لا أساس له من الصحة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الأوقاف"، فى بيانها : "ردًا على ما نشر ببعض الصحف تحت عنوان: تصريح بالفتوى والخطابة للمذكور، صرح رئيس الإدارة المركزية لشؤون التفتيش والرقابة الشيخ صبرى ياسين دويدار بناء على مذكرة أوقاف أسيوط، بأن عبد الآخر حماد ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر بشأن التصريح له بالخطابة لا أساس له من الصحة".
وأضافت : "ترجو الوزارة مراعاة تحرى الدقة، مؤكدة حرصها الشديد بدوافع دينية ووطنية على قصر الخطابة على المصرح لهم بها واستبعاد أى خطيب يثبت تبنيه أو انتماؤه أو حمله أو تعاطفه مع الفكر المتشدد أو المتطرف".
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