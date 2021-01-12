فيديو .. وزيرة الصحة : الدولة ستبادر بإيصال تطعيمات كورونا لـ غير القادرين

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن صندوق تحيا مصر وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيضمن إتاحة اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا المستجد للجميع ووصول التطعيمات للأطقم الطبية والمواطنين غير القادرين وذوى الدخل المنخفض.





وأضافت وزيرة الصحة، فى مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن تحديد غير القادرين سيتم من خلال وزارتى التضامن الاجتماعى، والمالية، حيث إن لديهما قاعدة بيانات بالأرقام القومية لهذه الشريحة من المواطنين. وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة لن تنتظر إبداء غير القادرين حاجتهم فى الحصول على اللقاح، بل ستبادر بإيصاله إليهم مجانًا، مشيرة إلى أن نظام التسجيل الخاص بوزارة الصحة مربوط بمنظومة تكافل وكرامة ووزارة المالية بشكل يمكن من خلاله تحديد الشخص غير القادر من خلال إدخال الرقم القومى.

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