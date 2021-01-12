أم تستغيث بالسيسي لحمايتها من إبنها العاق .. ضربني وطردني من غير سبب

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محمد سياف - ابو ظبي - استغاثت دولت محمد 70 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، بالرئيس عبدالفتاح السيسي لحمايتها من عقوق ابنها، حيث حاول الاستيلاء على شقتها وطردها، والتعدي عليها بالضرب دائمًا وبدون أي سبب، وزاد عقوق الابن عن حده حينما استأجر لها غرفة بجوار المنزل بعد طردها تمهيدًا لبيع شقتها، فضلًا عن مطالبتها بأموال بحجة سداد المياه والكهرباء، معبرة بحزن شديد عن وحشيته في ضربها وإهانته لها ولوالده أمام الناس .

أم تستغيث بالسيسي لحمايتها من ابنها العاق

وقالت دولت، ضحية اعتداء ابنها العاق عليها، خلال لقاء مع برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة المحور، « ابني هددني ببيع الشقة لشراء أخرى في برج العرب بالاسكندرية، وعندما عارضته ضربني بوحشية وأفصح عن نيته للحجر عليا»، مشيرة أنه بالفعل حصل على حكم بالتمكين بالشقة، وطردني بالقوة وكدت أن أموت لولا تدخل الناس الذين نجدوني منه، وجاءت الشرطة وتم القبض عليه، مناشدة السيسي بحمايتها وإعادتها إلى بيتها .

الأبن العاق يفعل اشياء محرمة

وتابعة الأم : « لاحظت أن ابني يفعل أشياء محرمه، ويسير في الطريق الخطأ مع مجموعة من الشباب البلطجية والخارجين عن القانون، وسمعت أنه يتعاطى المخدرات، وحاولت بكل الطرق أن أعيده إلى الطريق الصواب والبعد عن أصدقاء السوء، إلا أنه كان دائم الاعتداء عليا أنا ووالده عندما كنا نعارضه وننصحه بتعديل سلوكه المشين » .