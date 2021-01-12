المرور تواجه الشبورة على جميع الطرق بتشكل غرف عمليات طارئة

جدة - نرمين السيد - شكَّلت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليلة، وحتى صباح اليوم.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، أنه سيتم التنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير. الشبورة الكثيفة وتم فرض حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق اثناء حركة السيارات منعا للحوادث، وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، وخصوصا مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، والتى من المتوقع أن تنتهى صباح غد الأربعاء.

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