هالة زايد : لقاحات كورونا من الممكن أن تتغير كل عام بسبب تحورات الفيروس

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية: "من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت اللقاحات ستؤخذ بشكل موسمى أى يتم تغييرها بشكل سنوى أو نصف سنوى، أم مرة واحدة فى الحياة.. ولكن يبدو أنها ستكون موسمية بواقع مرة كل سنة على الأقل".

وأضافت أن التجارب ستكشف مدى الاحتياج لأنواع اللقاحات المتاحة حاليًا، وهل ستتغير مثل لقاح الإنفلونزا لمواكبة تحورات الفيروس؟، مشيرة إلى أن العالم يتجه حاليًا لتصنيع اللقاحات بحيث تؤخذ بجرعة واحدة.