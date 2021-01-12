شاهد.. أحمد كريمة : الطب النبوى أكذوبة وليس وحيا

جدة - نرمين السيد - وقال كريمة، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية"، أن العلاج فى عهد النبى، صلى الله عليه وسلم، كان يعتمد على وصفات عشبية من البيئة، وليست وحيا، مشددا على أنه ليس واجبًا على كل من يمرض أن يتداوى بالأعشاب.
وانتقد الدكتور أحمد كريمة لجوء بعض من سماهم "العشبيين" إلى تصنيع خلطات لعلاج مختلف الأمراض بعيدًا عن المراكز الرقابية الدوائية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن استخدام الأعشاب فى حد ذاته مباح، فتلك الوصفات محرمة لما يترتب عليها من آثار جانبية تضر مستخدميها.
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