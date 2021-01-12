صورة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ 6 الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومى الأربعاء والخميس المقبلين فرص سقوط أمطار، وخصوصا على السواحل الشمالية والوجه البحرى، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من يوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بالجمهورية، مصحوبا بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد .

حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 12 يناير 2021 إلى الأحد 17 يناير 2021، وهى كالتالى:

الثلاثاء 12 يناير

شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 13 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. . أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .. نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الخميس 14 يناير

أمطار متوسطة على مناطق على السواحل الشمالية على فترات متقطعة .. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة .. نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الجمعة 15 يناير

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .. شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 16 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .. شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 17 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .. شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.