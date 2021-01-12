"المصري الديمقراطي الاجتماعي" يكشف موقفه من الترشح على منصب رئيس البرلمان

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت الهيئة البرلمانية المشتركة لنواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي الشيوخ والنواب، مساء أمس الاثنين، بالمقر الرئيسي للحزب، وذلك لمناقشة موقف الحزب من الترشح على منصب رئيس ووكيلي مجلس النواب لبرلمان 2021.

وقد ناقش الاجتماع التحضيرات للجلسة الافتتاحية، متخذًا قراره بعدم ترشح أي من نواب الحزب على منصب رئيس المجلس أو الوكيلين، والاتفاق على التصويت للرئيس ووكيليه بعد معرفة المرشحين.

وأكد النائب محمود سامى عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء الهيئة البرلمانية اتفقت على أن يكون الترشح لعضوية اللجان كالآتي:

النائبة سميرة الجزار لعضوية لجنة الخطة والموازنة، النائبة مها عبدالناصر لعضوية لجنة الاتصالات، النائبة ريهام عبد النبي لعضوية لجنة التنمية المحلية، النائبة سناء السعيد لعضوية لجنة القوى العاملة، النائب فريدي البياضي لعضوية لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب إيهاب منصور لعضوية لجنة الإسكان، أو لجنة العلاقات الافريقية، النائبة أميرة صابر قنديل لعضوية لجنة العلاقات الخارجية

وفيما يخص مجلس الشيوخ، النائب محمود سامي الإمام لعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب محمد طه عليوة لعضوية اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، النائب حنا جريس لعضوية لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

ومن المُقرر أن تتم عملية أداء اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، كما تم تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونها أضغر عضوين.