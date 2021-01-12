شاهد .. أحمد كريمة : التداوى بـ بول الإبل خرافة

جدة - نرمين السيد - وخلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية"، ضرب الدكتور أحمد كريمة مثلا بما يسمى "التداوى ببول الإبل"، مؤكدًا أنه لا ينسب إلى السنة النبوية، وأن ذلك كان واقعة اختبار لجماعة من الناس فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن بول الإبل شأنه شأن إرضاع الكبير، وأن كليهما حكم خاص، بدليل أن النبى لما مرض لم يستخدموها فى علاجه، كذلك الصحابة والتابعون، مشيرًا إلى أن تجار الوهم من بعض المتسلفة روجوا لمثل هذه الخرافات.