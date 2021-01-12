طقس الثلاثاء .. ارتفاع جديد لـ درجات الحرارة واستمرار الشبورة .. القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .. دافئ على السواحل الشمالية الغربية.





ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية .. بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء. وعن حالة البحرالمتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 26 17 الإسكندرية 25 17 وادى النطرون 26 16 طنطا 26 16 شبين الكوم 26 16 دمنهور 25 15 بلطيم 27 17 مطروح 24 14 السلوم 24 13 سيوة 25 13 بورسعيد 25 18 دمياط 25 18 الزقازيق 26 17 المنصورة 26 16 الإسماعيلية 27 16 السويس 26 16 العريش 26 14 رفح 25 14 رأس سدر 25 17 نخل 26 09 نويبع 24 22 طابا 25 18 كاترين 19 08 الطور 26 15 شرم الشيخ 26 20 الغردقة 27 19 مرسى علم 26 18 الفيوم 26 14 بنى سويف 27 13 المنيا 27 11 أسيوط 28 12 سوهاج 28 13 قنا 29 14 الأقصر 30 13 أسوان 30 12 إدفو 30 12 أبوسمبل 29 13 الوادى الجديد 29 13 حلايب 25 19 شلاتين 28 18

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