أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يشهد مجلس النواب أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021.

القاهرة

تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك دورتها العادية الـ50 برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.

القاهرة

يعقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة "الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، عبر تقنية Zoom، حوارًا مجتمعيًا حول "ميثاق المواطن"، وأهميته فى التحسين المتواصل فى جودة الخدمات المقدمة للمواطن فى كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومى، بحيث تلبى هذه الخدمات بفعالية حاجات ورغبات المواطنين من متلقى الخدمة دون تمييز، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

القاهرة

تعقد لجنة فحص الصحف الجديدة المشكلة من مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة وكيل أول النقابة جمال عبد الرحيم، اجتماعها الأول، للنظر فى ملفات 8 من الصحف الجديدة، تمهيدًا لتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة بشأنها.

القاهرة

ينظم مركز المحروسة ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "مياومة: هايكو عامل معاصر" للكاتب محمد فرج، فى تمام الساعة السابعة مساءً.

الطور

تطلق مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء قافلة طبية مجانية إلى أودية الشرفا "1، 2" بمدينة شرم الشيخ، وتستمر لمدة يومين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

القاهرة

يصل 12 منتخبًا من المشاركين فى بطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021"، قبل انطلاق المنافسات المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى.

القاهرة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والإنتاج الحربى، على استاد "الأهلى we ‎‏ السلام"، ضمن ‏الجولة السابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.‏

القاهرة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز.

الإسكندرية

تُقام مباراة كرة القدم بين فريقى سموحة والبنك الأهلى، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدورى العام، على ستاد الإسكندرية، فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.