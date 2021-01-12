نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة ومائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموفق 12 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي: