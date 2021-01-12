نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 المصرية للاتصالات عبر موقع billing.te.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 نقدمها لكم شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الإلكتروني، حيث تستعد شركة المصرية للاتصالات، وهي شركة اتصالات رائدة بمصر، في مجال الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول والانترنت، لإصدار فواتير التليفون المنزلي لشهر يناير الجاري 2021، وتقوم الشركة بهدف التيسير على عملائها وتوفير الوقت والجهد، بتوفير الفواتير من خلال موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن للعميل قبل سداد الفاتورة، الاستعلام عن قيمتها بعدة خطوات بسيطة سنقوم بعرضها عبر منصة billing.te.eg.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

وتعد شركة المصرية للاتصالات من أهم شركات الاتصالات في مصر، والتي تقوم بتوفير خدمات الاتصالات والهاتف المحمول والتليفون الأرضي والانترنت المنزلي لقاعدة عريضة من العملاء، حيث تقدر أعداد عملاء الشركة بالملايين، كما تمتلك الشركة العديد من الفروع خارج البلاد.

تقوم شركة المصرية للاتصالات، بإصدار فاتورة التليفون المنزلي، يوم 15 يناير الجاري، ويمكن للعملاء فور إصدار الفاتورة من الشركة، بالاستعلام عن قيمتها بكل سهولة، والاستعداد لسدادها بأي من طرق السداد اليسيرة التي وفرتها الشركة للعملاء، والتي سنقوم بعرضها لكم من خلال التقرير، وتحرص شركة المصرية للاتصالات، بجانب خدمة استعلام الفواتير، على توفير العديد من الخدمات الأخرى للعملاء، كما تحرص الشركة على تقديم العروض المتنوعة والمختلفة، لتخدم احتياجات المواطنين المتنوعة.

مواعيد إصدار الفواتير

تقوم شركة المصرية للاتصالات، بإصدار فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية كل فترة 3 أشهر، بحيث تقوم الشركة على مدار العام بإصدار الفواتير في المواعيد التالية:

فاتورة شهر يناير 2021.

فاتورة شهر أبريل 2021

فاتورة شهر يوليو 2021

فاتورة شهر أكتوبر 2021

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي وقتها الاستعلام عن قيمة الفاتورة، عبر موقع الشركة الإلكتروني، باتباع الخطوات التي قمنا بشرحها لكم، والتي تتيح لكم إمكانية الوصول للفاتورة بكل سهولة.

استعلام فاتورة التليفون 2021

تتيح شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الإلكتروني، إمكانية استعلام الفواتير بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

سداد الفاتورة

تتيح شركة المصرية للاتصالات، العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة، بحيث يمكن للعميل الاختيار من بين الطرق التالية: