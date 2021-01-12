المرور تغلق طريق العلمين الصحراوى لوجود شبورة كثيفة

جدة - نرمين السيد - وأهابت إدارة المرور بقائدى السيارات ضرورة الالتزام بتعملياتها حفاظا على سلامتهم. ونشرت إدارة المرور سيارات إغاثة على الطرق والمحاور لمساعدة قائدي السيارات فى حالة تعرضهم لحوادث بسبب الشبورة المائية، كما خصصت رقم 01221110000، لمساعدة السائقين.

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