على الهواء وبإجراءات احترازية.. جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الجمهورية، مجلس النواب إلى الانعقاد بالدور الأول من الفصل التشريعى الثانى، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية وسط إجراءات احترازية مشددة.





الجلسة الافتتاحية

وتتضمن الجلسة الافتتاحية التى تترأسها النائبة فريدة الشوباشى، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت، قراءة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يؤدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، ثم يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنًا والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء.

كما يلتزم كل عضو فى المجلس بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة، وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية يتم انتخاب الرئيس والوكيلين.

تقسيم النواب خلال حلف اليمين الدستورية

وأعلن المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظا على سلامة الجميع، وأن التقسيم على مستوى أعضاء الفردى ويتواجدون بالبرلمان قبل الساعة 11 صباحًا، وأعضاء القائمة الساعة 2 ظهرا.

وأضاف فوزى، فى حديثه لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه بعد أداء أعضاء القائمة لليمين لن يغادروا القاعة من أجل التصويت على اختيار الرئيس، والتصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب، مشيرا إلى أن الأعضاء بنظام الفردى يؤدون اليمين الدستورية أولا، ثم يتم إخلاء القاعة لتعقيمها وتطهيرها، ثم يدخل أعضاء القائمة والمعينون.

وقال إن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، مشيرا إلى أن البرلمان المصرى من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضى.

إذاعة الجلسة الافتتاحية على الهواء

وقالت النائبة فريدة الشوباشى، إن جلسة البرلمان الافتتاحية مذاعة على الهواء مباشرة، مضيفة: "نأمل من النواب عدم اصطحاب مرافقين فى الجلسة الافتتاحية".

ومن المقرر أن يشهد المجلس غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب وتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فيشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة ‏الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض النواب.