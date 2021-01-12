عاجل- مضاد حيوى وآخر لعلاج أعصاب.. هيئة الدواء تسحب مستحضرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه بناء على التفتيش الدورى وتحليل معامل الهيئة، تم سحب التشغيلة رقم " 171117"فقط من مستحضر "ميراج 500 مجم فيال"، والذى يستخدم كمضاد حيوى واسع المفعول لمعالجة الالتهابات الجرثومية التى تصيب البشرة والجلد ، والتشغيلة رقم "20072"من مستحضر "سابوكتيك 600 مجم إف سى تى" الذى يستخدم لمعالجة الأعراض الجانبية الناتجة عن التهاب الأعصاب.





وقال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة التشغيلتين من حيث الخواص الطبيعية، وأنه تبين من تحليل عينات التشغيلتين بمعامل الهيئة أنهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث الشكل الخارجى.

وأكد الغمراوى أن هيئة الدواء المصرية قد أصدرت المنشورين رقمى "1" ، "2" لسنة 2021، والموجهين لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، واللذان يفيدان بضبط وتحريز ما قد يوجد فى الأسواق المحلية والوحدات الحكومية، من التشغيلة رقم" 171117" من مستحضر "ميراج 500 مجم فيال"، والتشغيلة رقم " 20072" من مستحضر "سابوكتيك 600مجم إف سى تى"، وذلك لعدم مطابقة المواصفات الخارجية للمستحضر.

وتابع الغمراوى أن الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات مصر إلى مخازن الشركة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد الغمراوى على أن هيئة الدواء ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلى سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلى بدءا من الانتاج وحتى الوصول للجمهور.