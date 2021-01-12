- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأشار الحضور، إلى أنه طبقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن المساحات المنزرعة الموسم الحالى من القصب 332 ألف فدان قصب، ومتوقع أن تنتج شركة السكر والصناعات التكاملية حوالى مليون طن سكر أبيض.
ووصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألفًا عن العام الماضى ومتوقع إنتاج حوالى مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالى.
وأشار وزير التموين إلى أن الاستثمارات فى قطاع السكر، مؤخرا تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوى وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضى والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصرى.
وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كل السبل لتذليل جميع التحديات التى تقابل هذه الصناعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير التموين: الدولة تشجع الاستثمار فى قطاع إنتاج السكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.