صور.. وزير التموين: الدولة تشجع الاستثمار فى قطاع إنتاج السكر

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات إنتاج السكر، لاستعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية والإنتاج المتوقع للموسم الحالى.





وأشار الحضور، إلى أنه طبقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن المساحات المنزرعة الموسم الحالى من القصب 332 ألف فدان قصب، ومتوقع أن تنتج شركة السكر والصناعات التكاملية حوالى مليون طن سكر أبيض.

ووصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألفًا عن العام الماضى ومتوقع إنتاج حوالى مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالى.

وأشار وزير التموين إلى أن الاستثمارات فى قطاع السكر، مؤخرا تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوى وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضى والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصرى.

وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كل السبل لتذليل جميع التحديات التى تقابل هذه الصناعة.