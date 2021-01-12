بخط اليد.. مصطفى بكرى ينسحب من الانتخابات الداخلية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف بكرى، فى بيان نشره بخط يده، "عزمت مع بدء الفصل التشريعى الجديد، التقدم بالترشح لمقعد وكيل مجلس النواب فى انتخابات هدفها "لم الشمل" وترسيخ قواعد الديمقراطية، جنبًا إلى جنب مع الاصطفاف الوطنى، دعمًا لدولتنا الوطنية، ومؤسساتها، وللقائد الجسور، ولكل الإنجازات التى تحققت منذ ثورة الثلاثين من يونيه 2013".

وتابع: "علمت منذ قليل، أنه تم فى وقت متأخر من ليلة أمس الاستقرار على ترشيح المستشار حنفى الجبالى لموقع رئيس المجلس، والنائبين محمد أبوالعينين والمستشار أحمد سعد الدين لمنصب الوكيلين.. والتزامًا منى بما جرى التوافق عليه، إذ كنت مرشحًا على القائمة الوطنية من أجل مصر، مستقل، لذلك أعلن إلتزامى لما تم التوافق عليه، وعدم ترشحى، ودعمى لهذا التوافق.. متمنيًا لمن سيقع عليه الاختيار من الزملاء، أعضاء المجلس كل التوفيق".

وأمضى: "إننى، وفى هذا اليوم التاريخى، لا يسعنى إلا أن أتقدم بالتحية والتقدير إلى رجل أعطى بلاحدود، وقدم الكثير، وكان داعمًا للدولة ومؤسساتها فى أخطر المراحل، هو الدكتور على عبدالعال، الرجل المخلص، والقيمة الوطنية، والإنسانية، التى سأظل أعتز بها ما حييت".

واختتم: "تحية وتقدير إلى الزملاء، الذين أعربوا عن دعمهم لى، وسأظل بإذن الله خادما للجميع، بعيدًا عن المواقع، والمناصب، التى نأيت بنفسى عنها طيلة ثلاث دورات مضت، ولكننى أبدًا، لم، ولن أتخلى عن ثوابتى الوطنية، ودعمى للقيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل المخلصين، من أجل نهوض الوطن، وحماية أمنه واستقراره".