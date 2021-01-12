لقاء الرئيس السيسى وزراء خارجية الرباعية الدولية .. حديث صحف الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط والتى تضم كلاً من أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وجان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وهايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بأن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل، من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمى بين الحكومات والشعوب، مشيرا إلى أن هذا التقدير ينبع من الواقع الذى عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعلياً على مدار أكثر من أربعة عقود.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى تصريحاته بأن الرئيس اطلع خلال اللقاء على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضى للقضية الفلسطينية فى ضوء انعقاد اجتماعها الحالى بالقاهرة.

ورحب الرئيس بالمجموعة الوزارية فى القاهرة، مشيداً بالتنسيق الرباعى المصرى الأردنى الفرنسى الألمانى الذى يهدف لكسر الجمود الحالى فى مفاوضات عملية السلام، حيث أكد سيادته أهمية التحرك فى الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية، مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولى والإقليمى وأخذاً فى الاعتبار عضوية المجموعة التى تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبى.

وأكد الرئيس استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية وجوهر قضايا الشرق الأوسط، وذلك سعياً لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

من جانبهم، أعرب وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، مع الإشادة بدور مصر التاريخى فى هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء فى قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسى بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات "مجموعة ميونيخ" بهدف العمل على تحريك جهود السلام فى المنطقة، وحلحلة الجمود الحالى الذى تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على التفاوض وصولاً إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طالب فى نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى كلٍ من الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".

فيما أبرزت الصحف، كذلك إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك السفير الفرنسى بالقاهرة عن التطلع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة فى كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما فى مشروعات السكك الحديدية والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

وأوضح الرئيس السيسى أن هناك إطاراً واعداً للتعاون الثقافى بين البلدين فى ضوء قرب افتتاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تحتويه من صروح ثقافية ضخمة وفريدة، وكذلك المتحف المصرى الكبير الذى يعد الأكبر فى العالم.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادى والتجارى والعسكرى والأمنى، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر فى إطار التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية فى شرق المتوسط والقارة الأفريقية.

وأشارت الصحف إلى أنه فيما يتعلق بالقضايا السياسية؛ قال المتحدث الرسمى، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فى منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا فى هذا الصدد، لا سيما فى ضوء التوافق بين المصالح السياسية والاقتصادية للبلدين.

وتم التطرق إلى مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أعرب "لودريان" عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى لتثبيت الأوضاع الميدانية فى ليبيا خلال الفترة الماضية، وهى الجهود التى بات محل تقدير من قبل المجتمع الدولى بأسره.

وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسى على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

وقد تم التباحث أيضاً بشأن سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصةً فى منطقة الساحل الأفريقى، ودعم جهود دول تلك المنطقة فى مواجهة خطر تمدد الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك خاصة بعد دحرها فى منطقة المشرق العربى وشمال إفريقيا.

كذلك أبرزت الصحف قيام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بحضور مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد " من طراز جوويند من شـركة ترسانة الإسكندرية لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية الذى يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها.

وأشارت الصحف إلى أن الفرقاطة بورسعيد تعد من أهم القطع البحرية التى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100 بالمائة بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن، كما يعتبر بناء تلك الفرقاطة تحديا حقيقيا لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة.

وتمتاز الفرقاطة بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات... وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء.

نقلت الصحف عن قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأكد خلالها على دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة، كذلك تدبير وحدات بحرية حديثة ذات قدرات قتالية عالية فضلاً عن إعداد وتأهيل كوادر شابة يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى.

ألقت الصحف الضوء على تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى بأن مصر تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق السلام فى المنطقة إلا عبر التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى ووزيرى خارجية فرنسا جون إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس فى ختام اجتماع الرباعية الذى استضافته القاهرة بهدف تحريك جهود السلام فى الشرق الأوسط.

وقال شكرى إن مصر تلتزم بشكل كامل ببذل كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى الاتصالات التى أجراها خلال الفترة الماضية مع وزيرى الخارجية الفلسطينى والإسرائيلى.

وأوضح شكرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص هذا الصباح على استقبال وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا فى إطار حرص مصر على دفع جهود السلام وباعتبار أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية.

وشدد وزير الخارجية على أن الموقف المصرى من محددات التسوية ثابت.. لافتا إلى أن مصر ترحب بأى جهد لتحقيق السلام والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، كما تدرك مصر أهمية الدور المحورى الذى تقوم به الولايات المتحدة فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن مصر تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين والرباعية الدولية لتحقيق هذا الهدف.. مشيدا بالدور الذى تقوم به وكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين وما تقوم به الوكالة فى الاستمرار فى تقديم الدعم بالرغم من الظروف الصعبة الحالية.

ودعا وزير الخارجية، المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم للأونروا وخاصة فى ظل ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

وردا على سؤال حول حقوق الإنسان فى مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه "ربما يكون سبب الانتقادات المشار إليها لحقوق الإنسان فى مصر أننا فى مصر نمتنع عن انتقاد شركائنا فى الدول الأخرى من منطلق اقتناعنا بأن تقييم مجالات ومدى حقوق الإنسان هى مسئولية على المجتمع المعنى وليس مسئولية أطراف خارجية".. فالدول نفسها وشعوبها لها الحق فى تقييم مدى تمتعها بحقوقها ومدى رعاية سلطات دولها لهذه الحقوق.

وأوضح شكرى أننا نستطيع القول إن بوسعنا انتقاد ألمانيا ودول أخرى فى نطاق ممارساتها إزاء حقوق الإنسان، لكن السياسة المصرية تمتنع عن ذلك من منطلق أن مثل هذا التقييم يجب أن يتم لكل مجتمع وفق ظروفه والتحديات التى تواجهه ووفقا لنموه.. وأعرب عن اعتقاده بأن الظروف فى ألمانيا اليوم تختلف عن الظروف عما كانت عليه منذ سبعين أو مائة سنة فى إطار التطور الطبيعى الذى جاء نتيجة الحراك السياسى أو التقدم الاقتصادى وغيره ونتيجة الاستقرار الذى نعمت به أوروبا، بينما مناطق أخرى تواجه تحديات مستمرة فى الاستهداف.

وأضاف شكرى أنه ليس هناك صحفى فى مصر تم توجيه تهم إليه لسبب يتعلق بالتعبير بل لكونه اقترف ما يعد جرائم من منظور القانون المصرى.. وبوسعه اللجوء للقضاء المصرى وبه كل الضمانات الكفيلة بتوفير كل الفرص لإيضاح الحقيقة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة، قال شكرى إنها حريصة دون شك على موضوعات حقوق الإنسان.. ونحن نشاركها هذا الحرص ولكن نأمل أن يكون التقييم مبنيا على معلومات حقيقية ومعنياً بالتعرف على الشعب المصرى وتقديره وليس عبر فئات لا تمثل عموم الشعب المصرى بل هى فئات لها توجهات وأهداف بعيدة عن فكرة دعم حقوق الإنسان ولكنهم يسعون - من خلال ذلك وأيضا مما يتم الترويج له من منظمات تنتهج التطرف والعنف ولها أذرع كثيرة وتواصل عميق مع الكثير من دوائر وسائل الإعلام - أن يعطوا الساحة الخارجية انطباعا مغايرا لما يوجد فى مصر.

وأشار شكرى إلى أنه يشجع الحاضرين للتجول بشوارع القاهرة والحديث مع المصريين حول حقيقة الأوضاع فى مصر وهى أوضاع مطمئنة، وسوف نستمر فى التطوير لأن هذا أمر يهمنا نحن لمصلحة أبنائنا وأحفادنا بأن نستمر فى الارتقاء بهذه الأسس والمبادئ بشكل ذاتى.. ونأمل أن تراعى كل الدول هذه الخصوصيات وفكرة عدم اللجوء للانتقاد وإنما مواجهة التحديات والعمل على إذكاء القدرات وهذا أفضل من مجرد إلقاء التهم.