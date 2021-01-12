نصائح مهمة من الصحة للتحدث مع مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي

أعلنت وزارة الصحة، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، كيفية التحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي، باتباع الخطوات التالية:-

تكلم مع من معك في المنزل من خلف الباب.

في حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه فيجب أن يحرص الأشخاص على التباعد بمسافة لا تقل عن متر.

تجنب المصافحة والتلامس.

اختصار زمن المحادثة.

ارتداء الكمامة.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 312 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 961 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

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