منتخب تشيلي يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

اسقبل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب تشيلي قادمة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تنطلق غدا الاربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر .

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار ، لانهاء اجراءات وصول المنتخب التشيلي، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم.

وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع ، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة ، وذلك للتاكد من خلوهم من اي عدوي .

وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين ، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة ، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة ، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.